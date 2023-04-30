Джервонта Дэвис получил вызов на бой от Сабриэля Матиаса

Чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе по версии IBFв соцсетях бросил вызов непобежденному американскому легковесу

«Поздравляю Дэвиса с очередной победой. Но готов ли ты к новым вызовом? Я хочу стать тем, кто нанесет тебе первое поражение в карьере и перечеркнет всю твою статистику»

В своем предыдущем поединке Матиас одолел нокаутом в пятом раунде Херемиаса Понсе. Всего на счету 31-летнего пуэрториканца 19 побед и одно поражение в профессиональной карьере.

Джервонта 23 апреля финишировал Райана Гарсия. Для американского боксера это была 29-я победа. Напомним, что 28 из них Дэвис завоевал нокаутом.