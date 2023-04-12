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    Бивол готов провести реванш с «Канело» за все пояса мексиканца

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Сборная России
    Вадим Корнилов, являющийся менеджером российского боксера Дмитрия Бивола, в соцсетях рассказал, при каких условиях его клиент готов провести ответный поединок против Сауля Альвареса.

    Дмитрий Бивол (слева)
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    Дмитрий Бивол (слева)

    «Сейчас у Дмитрия нет такой мотивации драться с Саулем. Все зависит от того, что предложит сторона соперника. Если Альварес поставит на кон все свои пояса, то Дмитрий даст ему реванш»

    Первый поединок Бивола и «Канело» состоялся в мае предыдущего года. Тогда российский боксер одержал победу единогласным решением судей в рамках дивизиона до 79,4 кг.

    Альварес сейчас является абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе. Свой следующий поединок мексиканец проведет в мае текущего года против Джона Райдера.

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