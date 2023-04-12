Бивол готов провести реванш с «Канело» за все пояса мексиканца

, являющийся менеджером российского боксера, в соцсетях рассказал, при каких условиях его клиент готов провести ответный поединок против

«Сейчас у Дмитрия нет такой мотивации драться с Саулем. Все зависит от того, что предложит сторона соперника. Если Альварес поставит на кон все свои пояса, то Дмитрий даст ему реванш»

Первый поединок Бивола и «Канело» состоялся в мае предыдущего года. Тогда российский боксер одержал победу единогласным решением судей в рамках дивизиона до 79,4 кг.

Альварес сейчас является абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе. Свой следующий поединок мексиканец проведет в мае текущего года против Джона Райдера.