Бивол готов провести реванш с «Канело» за все пояса мексиканца

Дмитрий Бивол (слева) Фото: globallookpress.com
«Сейчас у Дмитрия нет такой мотивации драться с Саулем. Все зависит от того, что предложит сторона соперника. Если Альварес поставит на кон все свои пояса, то Дмитрий даст ему реванш»
Первый поединок Бивола и «Канело» состоялся в мае предыдущего года. Тогда российский боксер одержал победу единогласным решением судей в рамках дивизиона до 79,4 кг.
Альварес сейчас является абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе. Свой следующий поединок мексиканец проведет в мае текущего года против Джона Райдера.