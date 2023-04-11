Деонтей Уайлдер: Я бью гораздо сильнее Майка Тайсона

Экс-чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC сравнил себя с легендарным американским бойцом

«Тайсон проложил путь для многих боксеров. Он настоящая легенда. Но я считаю, что бью гораздо сильнее него. В этом нет ничего плохого, так как прогресс не стоит на месте»

Деонтей Уайлдер провел за профессиональную карьеру 46 поединков. На его счету 43 победы, 42 из которых были нокаутами, 2 поражения (оба от британца Тайсона Фьюри) и одна ничья.

В последний раз американец выходил на ринг в октябре предыдущего года. Тогда он сумел нокаутировать в первом раунде Роберта Хелениуса.