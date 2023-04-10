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    Тони Беллью: Фьюри тянет бокс на дно

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Тайсон Фьюри Энтони Джошуа
    Бывший чемпион мира по боксу в первом тяжелом дивизионе Тони Беллью в очередной раз раскритиковал непобедимого британского бойца Тайсона Фьюри.

    Тайсон Фьюри
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    Тайсон Фьюри

    «В боксе в последнее время слишком много проблем. Такие люди, как Тайсон, должны делать наш спорт лучше. Но Фьюри сейчас сам негативно влияет на бокс. С ним невозможно вести переговоры. От него пострадали Джошуа, Уайт и Усик. Фьюри из тех, кто тянет бокс на дно»

    В конце марта команда Усика официально сообщила об отмене поединка за титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе ввиду слишком высоких финансовых запросов со стороны Тайсона Фьюри.

    В последний раз «цыганский король» выходил на ринг в декабре 2022-го. Тогда он техническим нокаутом в десятом раунде одолел Дерека Чисору.

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