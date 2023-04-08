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    Эдди Хирн: Джойс заслуживает боя с Усиком больше, чем Дюбуа

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF
    Британский спортивный менеджер Эдди Хирн считает, что его соотечественник Джо Джойс должен стать следующим соперником для Александра Усика.

    Эдди Хирн
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    Эдди Хирн

    «Ничего личного, но кого побил Дюбуа, чтобы ему устраивать такой громкий бой? Джойс больше заслужил поединок против Усика, чем Даниэль. Джо обязан драться с Александром в следующем своем бою»

    Джо Джойс на данный момент является временным чемпионом мира по боксу в тяжелом весе по версии WBO. В предыдущей встрече он нокаутировал Джозефа Паркера в 11-м раунде.

    Усику сейчас принадлежат 5 поясов в тяжелом весе. Как и Джойс, украинский боксер не потерпел на профессиональном ринге ни одного поражения.

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