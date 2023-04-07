Девин Хэйни не считает Василия Ломаченко легким соперником

Обладатель всех поясов по боксу в легком дивизионе 24-летний американец рассказал , что думает о своем предстоящем оппоненте

«Я не считаю, что он слишком старый. Многие говорят о плохой форме Ломаченко, но это не так. Он не стал намного хуже. Так что после победы над ним я жду должного уважения со стороны общественности»

Титульный поединок Хэйни и Ломаченко состоится 20 мая. К данной встрече Василий подходит после победы единогласным решением судей над Джамейном Ортисом.

Украинец является экс-чемпионом мира по трем версиям. Свои пояса Ломаченко потерял в 2020-м после поражения от Теофмио Лопеса по итогам 12-ти раундов.