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    «Канело» может провести бой против Джермелла Чарло

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    Эдди Рейносо, являющийся тренером абсолютного чемпиона мира по боксу во втором среднем Сауля Альвареса, сообщил, что его подопечный может провести поединок против Джермелла Чарло.

    Сауль Альварес
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    Сауль Альварес

    «Было бы неплохо увидеть Чарло в Мексике. Для нас это очень интересный и важный бой. Скоро мы начнем переговоры с командой Джермелла о поединке»

    Чарло на данный момент владеет всеми поясами в первом среднем весе. Прошедшей зимой американец получил травму руки и пока что он продолжает восстановление.

    Бой Джермелла с «Канело» возможен после того, как мексиканец проведет очередную защиту всех титулов. Следующий поединок Альвареса состоится 6 мая против Джона Райдера.

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