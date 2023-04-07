«Канело» может провести бой против Джермелла Чарло

, являющийся тренером абсолютного чемпиона мира по боксу во втором среднем сообщил , что его подопечный может провести поединок против

«Было бы неплохо увидеть Чарло в Мексике. Для нас это очень интересный и важный бой. Скоро мы начнем переговоры с командой Джермелла о поединке»

Чарло на данный момент владеет всеми поясами в первом среднем весе. Прошедшей зимой американец получил травму руки и пока что он продолжает восстановление.

Бой Джермелла с «Канело» возможен после того, как мексиканец проведет очередную защиту всех титулов. Следующий поединок Альвареса состоится 6 мая против Джона Райдера.