Джошуа получит за бой с Франклином 10 миллионов долларов

Промоутеры рассказали, сколько денег заработаетза предстоящий боксерский поединок против

Его гонорар составит 10 млн. долларов вне зависимости от результата встречи. Известно, что Франклин получит не более одного миллиона долларов даже в случае победы.

Их бой состоится в ночь с 1 на 2 апреля на турнире в Лондоне. К данному противостоянию Джошуа подходит после двух поражений кряду от Александра Усика.

Франклин в своем предыдущем бою уступил единогласным решением судей Диллиану Уайту. Тогда американец потерпел первое поражение в профессиональной карьере.