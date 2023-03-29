Энтони Джошуа: Я завершу карьеру, если проиграю Франклину

Энтони Джошуа Фото: globallookpress.com
«Я завершу карьеру, если проиграю Франклину. В случае поражения фанаты могут захотеть моей отставки. Если им мои бои будут неинтересны им, то я не собираюсь задерживаться на ринге»
Энтони Джошуа проведет свой следующий поединок против Джермейна Франклина 1 апреля на турнире в Великобритании. К данной встрече «Эй-Джей» подходит на серии из двух поражений кряду от Александра Усика.
Франклин в своем предыдущем поединке уступил Диллиану Уайту единогласным решением судей. Для американца то поражение стало первым в профессиональной карьере.