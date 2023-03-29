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    Энтони Джошуа: Я завершу карьеру, если проиграю Франклину

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Энтони Джошуа
    Экс-обладатель четырех чемпионских поясов по боксу в тяжелом дивизионе Энтони Джошуа рассказал, в каком случае он готов завершить свою профессиональную карьеру.

    Энтони Джошуа
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    Энтони Джошуа

    «Я завершу карьеру, если проиграю Франклину. В случае поражения фанаты могут захотеть моей отставки. Если им мои бои будут неинтересны им, то я не собираюсь задерживаться на ринге»

    Энтони Джошуа проведет свой следующий поединок против Джермейна Франклина 1 апреля на турнире в Великобритании. К данной встрече «Эй-Джей» подходит на серии из двух поражений кряду от Александра Усика.

    Франклин в своем предыдущем поединке уступил Диллиану Уайту единогласным решением судей. Для американца то поражение стало первым в профессиональной карьере.

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