Энтони Джошуа: Я завершу карьеру, если проиграю Франклину

Экс-обладатель четырех чемпионских поясов по боксу в тяжелом дивизионе рассказал , в каком случае он готов завершить свою профессиональную карьеру.

«Я завершу карьеру, если проиграю Франклину. В случае поражения фанаты могут захотеть моей отставки. Если им мои бои будут неинтересны им, то я не собираюсь задерживаться на ринге»

Энтони Джошуа проведет свой следующий поединок против Джермейна Франклина 1 апреля на турнире в Великобритании. К данной встрече «Эй-Джей» подходит на серии из двух поражений кряду от Александра Усика.

Франклин в своем предыдущем поединке уступил Диллиану Уайту единогласным решением судей. Для американца то поражение стало первым в профессиональной карьере.