Умар Нурмагомедов: Хочу подраться с Двалишвили этим летом

в своих соцсетях рассказал, когда намерен провести поединок против первого номера рейтинга легчайшего дивизиона UFC

«Я знаю, что у Мераба сейчас травма. Хотел бы пожелать ему скорейшего выздоровления. Я хочу подраться с ним в июне или июле. Надеюсь, что UFC устроит этот бой»

На данный момент Умар располагается на 11-й строчке в рейтинге легчайшего дивизиона UFC. В своем последнем поединке россиянин нокаутировал Раони Барселоса в первом раунде.

Двалишвили не так давно одолел единогласным решением судей Петра Яна в формате пятираундового поединка. Всего на счету Мераба 16 выигранных боев и 4 поражения в карьере.