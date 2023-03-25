Вера сообщил, с кем хочет драться в случае победы над Сэндхагеном

Марлон Вера (справа) Фото: globallookpress.com
«Я буду вести себя спокойно и получу свой заслуженный титульник. Далее планирую убрать Двалишвили, Яна или О’Мэлли. Готов выйти в октагон против любого из этой троицы»
Вера проведет следующий поединок против Сэндхагена в дивизионе до 61 кг на предстоящем турнире в Сан-Антонио. Их противостояние будет главным событием вечера.
На данный момент «Чито» идет на серии из четырех выигранных поединков кряду. В предыдущем бою Марлон нокаутировал бывшего чемпиона этой весовой Доминика Круза.