Вера сообщил, с кем хочет драться в случае победы над Сэндхагеном

Третий номер рейтинга легчайшей весовой категории UFC рассказал , с кем хочет провести поединок в случае успехе в предстоящей встрече с

«Я буду вести себя спокойно и получу свой заслуженный титульник. Далее планирую убрать Двалишвили, Яна или О’Мэлли. Готов выйти в октагон против любого из этой троицы»

Вера проведет следующий поединок против Сэндхагена в дивизионе до 61 кг на предстоящем турнире в Сан-Антонио. Их противостояние будет главным событием вечера.

На данный момент «Чито» идет на серии из четырех выигранных поединков кряду. В предыдущем бою Марлон нокаутировал бывшего чемпиона этой весовой Доминика Круза.