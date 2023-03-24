Масвидаль считает, что UFC не даст Ковингтону бой за пояс с Эдвардсом

Экс-претендент на титул чемпиона UFC в полусреднем весе считает , чтоне получит бой за пояс в их категории против

«Мне сообщили, что Ковингтону не дадут титульник с Эдвардсом. После того, как я уничтожу Гилберта Бернса, то стану следующим претендентом. За пояс с Леоном буду драться именно я, а не Колби»

Масвидаль проведет свой поединок против Гилберта Бернса в полусреднем весе на турнире UFC 287. Их противостояние станет со-главным событием вечера.

Всего на счету Хорхе 35 побед и 16 проигрышей в спортивной карьере. К очередному бою 38-летний американец подходит на серии из трех поражений кряду.