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    Фьюри может завершить карьеру после отмены боя с Усиком

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    Известный спортивный промоутер Фрэнк Уоррен сообщил, что британский профессиональный боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри может завершить свою карьеру.

    Тайсон Фьюри
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    Тайсон Фьюри

    «Фьюри очень расстроен, что бой против Усика отменяется. Тайсон серьезно готовился к этому противостоянию. Я верю, что Александр готов был драться, и для него деньги в данном поединке не главное. Но это именно по его вине бой Тайсоном не состоялся. После такого Фьюри может завершить свою карьеру»

    Накануне представители команды Усика сообщили, что его поединок против Фьюри отменяется. Предварительно их встреча за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе была назначена на конец апреля.

    Тайсон является обладателем пояса по версии WBC в тяжелом весе. Всего в активе «цыганского короля» 33 победы и одна ничья на профессиональном ринге.

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