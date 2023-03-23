ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бокс/ММА
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Криштиану РоналдуЧто смотреть в международную паузу: Роналду и Кейн идут на рекорд, перезагрузка Бундестим и тренеры-дебютанты
  • 12:03
    • Сборная России объявила о проведении матча с Ираком в Санкт-Петербурге
    Все новости спорта

    Промоутер Усика: Фьюри слишком переоцененный боксер, он хуже Джошуа

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Тайсон Фьюри Энтони Джошуа
    Спортивный промоутер Александр Красюк, представляющий интересы украинского боксера Александра Усика, раскритиковал чемпиона в тяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри.

    Тайсон Фьюри
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Тайсон Фьюри

    «Он слишком много возомнил о себе. Фьюри переоцененный боксер. В плане медийности он хуже Джошуа. Тайсон в отличии от Энтони ни в одном из трех последних боев не продал миллион трансляций»

    Также накануне представители Усика сообщили о срыве поединка против Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе.

    Предварительно их встреча была назначена на 29 апреля. По словам команды Усика, причиной отмены стали постоянные конфликты в переговорах Тайсоном Фьюри.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Кто забьет в Тегеране?
  • Иран — Россия. Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • Оппоненты привычно распишут мировую
  • Италия — Англия. Прогноз и ставки
  • 3.20
    •
  • Португалия начнет отбор с феерии
  • Португалия — Лихтенштейн. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.92
  • Экспресс дня 23 марта
  • Сегодня в 22:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Иран — Россия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Италия — Англия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Португалия — Лихтенштейн
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.98
  • Прогноз на матч Казахстан — Словения
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Франция — Нидерланды
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.32
  • Прогноз на матч Иран — Россия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Дания — Финляндия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.26
  • Прогноз на матч Каролина — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА
    БоксММАВся лента
    Баскетбол Прочие Игры