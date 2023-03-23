Промоутер Усика: Фьюри слишком переоцененный боксер, он хуже Джошуа

Спортивный промоутер, представляющий интересы украинского боксера Александра Усика, раскритиковал чемпиона в тяжелом весе по версии WBC

«Он слишком много возомнил о себе. Фьюри переоцененный боксер. В плане медийности он хуже Джошуа. Тайсон в отличии от Энтони ни в одном из трех последних боев не продал миллион трансляций»

Также накануне представители Усика сообщили о срыве поединка против Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе.

Предварительно их встреча была назначена на 29 апреля. По словам команды Усика, причиной отмены стали постоянные конфликты в переговорах Тайсоном Фьюри.