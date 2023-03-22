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    Даурен Ермеков: Павлович может досрочно победить Джонса

    Бокс/ММА ММА UFC Сборная России
    Профессиональный боец ММА из Казахстана Даурен Ермеков считает, что у Сергея Павловича есть шанс одолеть действующего чемпиона тяжелого дивизиона UFC Джона Джонса досрочно.

    Сергей Павлович
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    Сергей Павлович

    «Вряд ли Сергей так легко позволит перевести себя в партер. Джонс отлично бьет ногами, что является для него серьезным подспорьем. Но у Павловича в кулаках невероятная нокаутирующая мощь. Если он попадет по Джону, то тот уже не встанет. Сергей вполне может победить Джонса досрочно»

    Напомним, что Джонс завоевал титул чемпиона в тяжелом весе после трехлетнего простоя в поединке с Сирилом Ганом на UFC 285. Тогда «Костяной» одержал победу сабмишном в первом раунде.

    Павлович занимает третью строчку в рейтинге тяжелого дивизиона. Сейчас винстрик россиянина насчитывает 5 побед подряд нокаутом.

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