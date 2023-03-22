Даурен Ермеков: Павлович может досрочно победить Джонса

Профессиональный боец ММА из Казахстана считает , что уесть шанс одолеть действующего чемпиона тяжелого дивизиона UFCдосрочно.

«Вряд ли Сергей так легко позволит перевести себя в партер. Джонс отлично бьет ногами, что является для него серьезным подспорьем. Но у Павловича в кулаках невероятная нокаутирующая мощь. Если он попадет по Джону, то тот уже не встанет. Сергей вполне может победить Джонса досрочно»

Напомним, что Джонс завоевал титул чемпиона в тяжелом весе после трехлетнего простоя в поединке с Сирилом Ганом на UFC 285. Тогда «Костяной» одержал победу сабмишном в первом раунде.

Павлович занимает третью строчку в рейтинге тяжелого дивизиона. Сейчас винстрик россиянина насчитывает 5 побед подряд нокаутом.