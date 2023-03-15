Тайсон Фьюри: Желаю Усику удачи, это будет бой двух лучших тяжеловесов

Британский профессиональный боксер-тяжеловесв своих соцсетях пожелал удачи предстоящему соперникув их очном поединке.

«Это будет бой двух лучших тяжеловесов на планете. Я хочу пожелать Усику удачи в его подготовке. Пускай в нашем очном поединке выиграет сильнейший. Мы устроим грандиозный бой»

Отметим, что ранее Тайсон постоянно конфликтовал с командой Усика. Также британец не так давно поскандалил с Александром по поводу распределения гонораров в их очном поединке.

Фьюри на данный момент является чемпионом мира по боксу в тяжелом дивизионе по версии WBC. В своем последнем поединке британец одолел техническим нокаутом Дерека Чисору в десятом раунде.