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    Тайсон Фьюри: Желаю Усику удачи, это будет бой двух лучших тяжеловесов

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Тайсон Фьюри
    Британский профессиональный боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри в своих соцсетях пожелал удачи предстоящему сопернику Александру Усику в их очном поединке.

    Тайсон Фьюри
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    Тайсон Фьюри

    «Это будет бой двух лучших тяжеловесов на планете. Я хочу пожелать Усику удачи в его подготовке. Пускай в нашем очном поединке выиграет сильнейший. Мы устроим грандиозный бой»

    Отметим, что ранее Тайсон постоянно конфликтовал с командой Усика. Также британец не так давно поскандалил с Александром по поводу распределения гонораров в их очном поединке.

    Фьюри на данный момент является чемпионом мира по боксу в тяжелом дивизионе по версии WBC. В своем последнем поединке британец одолел техническим нокаутом Дерека Чисору в десятом раунде.

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