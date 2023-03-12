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    Волков нокаутировал Романова в первом раунде

    Бокс/ММА ММА UFC Сборная России
    Александр Волков в рамках со-главного боя вечера на турнире UFC Vegas 71 сумел нокаутировать в первом раунде Александра Романова.

    Александр Волков
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    Александр Волков

    Перед данным поединком россиянин занимал восьмую строчку в рейтинге полутяжелого дивизиона. Его соперник Романов располагался на 14-й позиции в списке категории до 120 кг.

    Благодаря успеху во встрече с молдаванином, Волков вышел на серию из двух выигранных поединков кряду. В своем предыдущем бою Александр также в первом раунде нокаутировал Жаирзиньо Розенстрайка.

    Всего в активе Волкова 46 поединков в смешанных единоборствах. Россиянин одержал 36 побед и потерпел 10 поражений в профессиональной карьере.

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