Волков нокаутировал Романова в первом раунде

в рамках со-главного боя вечера на турнире UFC Vegas 71 сумел нокаутировать в первом раунде

Перед данным поединком россиянин занимал восьмую строчку в рейтинге полутяжелого дивизиона. Его соперник Романов располагался на 14-й позиции в списке категории до 120 кг.

Благодаря успеху во встрече с молдаванином, Волков вышел на серию из двух выигранных поединков кряду. В своем предыдущем бою Александр также в первом раунде нокаутировал Жаирзиньо Розенстрайка.

Всего в активе Волкова 46 поединков в смешанных единоборствах. Россиянин одержал 36 побед и потерпел 10 поражений в профессиональной карьере.