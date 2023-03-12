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    Тайсон Фьюри: Мне хватит 6 недель тренировок, чтобы наказать Усика

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Тайсон Фьюри
    Действующий чемпион мира по боксу в тяжелом дивизионе Тайсон Фьюри рассказал о своем тренировочном процессе в преддверии поединка с Александром Усиком.

    Тайсон Фьюри
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    Тайсон Фьюри

    «Сегодня начался мой тренировочный лагерь. Он не будет длиться 4 или 5 месяцев. Мне хватит 6 недель тренировок, чтобы наказать Усика. Я выйду в ринг и буду доминировать»

    Предварительная дата противостояния Фьюри и Усика назначена на 29 апреля. На кону их боя будут стоять все чемпионские пояса в тяжелой весовой категории.

    11 марта команды Тайсона и Александра договорились о разделении гонораров за данный поединок. Британец получит 70% от общего дохода. Усику достанется только 30% всех денег.

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