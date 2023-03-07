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    Ильяс Хамзин: Ян набьет лицо Двалишвили за все его грязные слова

    Бокс/ММА ММА UFC Сборная России
    Ильяс Хамзин, являющийся другом и спарринг-партнером Петра Яна, дал комментарий о предстоящем поединке россиянина против грузинского бойца Мераба Двалишвили.

    Петр Ян
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    Петр Ян

    «Я не понимаю зачем Мераб сказал, что это битва России и Грузии. Он наговорил много лишнего. Ян невероятно заряжен на этот поединок. Петр набьет лицо Двалишвили за все его грязные слова»

    Поединок Петра Яна и Мераба Двалишвили состоится 12 марта на турнире UFC Vegas 71. На данный момент бойцы занимают вторую и третью строчки в рейтинге легчайшего дивизиона.

    К очередному поединку россиянин подходит после поражения раздельным решением судей от Шона О’Мэлли. Двалишвили в предыдущем бою по итогам трех раундов оказался сильнее Жозе Альдо.

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