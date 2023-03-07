Ильяс Хамзин: Ян набьет лицо Двалишвили за все его грязные слова

, являющийся другом и спарринг-партнером, дал комментарий о предстоящем поединке россиянина против грузинского бойца

«Я не понимаю зачем Мераб сказал, что это битва России и Грузии. Он наговорил много лишнего. Ян невероятно заряжен на этот поединок. Петр набьет лицо Двалишвили за все его грязные слова»

Поединок Петра Яна и Мераба Двалишвили состоится 12 марта на турнире UFC Vegas 71. На данный момент бойцы занимают вторую и третью строчки в рейтинге легчайшего дивизиона.

К очередному поединку россиянин подходит после поражения раздельным решением судей от Шона О’Мэлли. Двалишвили в предыдущем бою по итогам трех раундов оказался сильнее Жозе Альдо.