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    Тим Цзю: Я смогу сломать Харрисона пополам

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF
    Австралийский профессиональный боксер российского происхождения Тим Цзю дал очередной комментарий в преддверии своего поединка против Тони Харрисона.

    Тони Харрисон
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    Тони Харрисон

    «Если наш бой дойдет до пятого раунда, то у Харрисона начнутся проблемы с выносливостью. Я на тренировках спарринговал с более тяжелыми парнями. Так что мне удастся сломать его пополам»

    Цзю и Харрисон встретятся 12 марта в битве за титул временного чемпиона мира по боксу в первом среднем весе по версии WBO.

    Тим пока что не потерпел ни одного поражения на профессиональном ринге. В его активе 21 победа, 15 из которых были завоеваны нокаутом. На счету Харрисона 29 выигрышей, одна ничья и 3 поражения.

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