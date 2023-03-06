Тим Цзю: Я смогу сломать Харрисона пополам

Австралийский профессиональный боксер российского происхождениядал очередной комментарий в преддверии своего поединка против

«Если наш бой дойдет до пятого раунда, то у Харрисона начнутся проблемы с выносливостью. Я на тренировках спарринговал с более тяжелыми парнями. Так что мне удастся сломать его пополам»

Цзю и Харрисон встретятся 12 марта в битве за титул временного чемпиона мира по боксу в первом среднем весе по версии WBO.

Тим пока что не потерпел ни одного поражения на профессиональном ринге. В его активе 21 победа, 15 из которых были завоеваны нокаутом. На счету Харрисона 29 выигрышей, одна ничья и 3 поражения.