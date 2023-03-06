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    Девин Хэйни: Я буду доминировать над Ломаченко весь бой

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF
    Абсолютный чемпион мира по боксу в легком дивизионе Девин Хэйни рассказал, как будет проходить его поединок против украинца Василия Ломаченко.

    Василий Ломаченко
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    Василий Ломаченко

    «Он увидит всю мою мощь в этой встрече. Я буду доминировать над Ломаченко с первых и до последних секунд. Я вижу себя в роли первого номера до тех пор, пока наш поединок не закончится»

    20 мая 2023 Ломанченко и Хэйни сразятся за все пояса в легком весе. Для американца это будет уже вторая защита звания абсолютного чемпиона мира.

    К данному поединку Девин подходит после победы над Джорджем Камбососом. Всего в активе Хэйни 29 выигранных поединков и ни одного поражения в профессиональной карьере.

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