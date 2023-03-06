Девин Хэйни: Я буду доминировать над Ломаченко весь бой

Абсолютный чемпион мира по боксу в легком дивизионе рассказал , как будет проходить его поединок против украинца

«Он увидит всю мою мощь в этой встрече. Я буду доминировать над Ломаченко с первых и до последних секунд. Я вижу себя в роли первого номера до тех пор, пока наш поединок не закончится»

20 мая 2023 Ломанченко и Хэйни сразятся за все пояса в легком весе. Для американца это будет уже вторая защита звания абсолютного чемпиона мира.

К данному поединку Девин подходит после победы над Джорджем Камбососом. Всего в активе Хэйни 29 выигранных поединков и ни одного поражения в профессиональной карьере.