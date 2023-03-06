Легкая победа Джонса, апсет Шевченко и эффектный удушающий от Рахмонова. Обзор карда UFC 285

5 марта состоялся турнир UFC 285. В главном бою вечера встречались Джон Джонс и Сирил Ган

Результаты боев предварительного карда

1. Лоик Раджабов в рамках легкого веса судейским решением одолел Эстебана Рибовичса

2. Фарид Башарат в легчайшем весе судейским решением победил Дэмона Блэкшира

3. Джессика Пенн в рамках женского минимального веса уступила сабмишном во втором раунде Табате Риччи

4. Мана Мартинез в легчайшем весе проиграл судейским решением Камерону Саймону

5. Иен Гэрри в полусреднем дивизионе нокаутировал в третьем раунде Сонга Кинана

6. Джуллиан Маркез в среднем дивизионе уступил нокаутом во втором раунде Марку-Андре Баррио

7. Вивиан Араужу в женском наилегчайшем дивизионе судейским решением выиграла у Аманды Рибас

8. Дерек Брансон в среднем весе уступил нокаутом во втором раунде Дрикусу Дю Плесси

9. Коди Гарбрандт в легчайшем дивизионе судейским решением одолел Тревина Джонса

Лучшие моменты турнира UFC 285: Джонс vs Ган

Бои основного карда

Основной кард турнира открывал поединок двух средневесов Бо Никала и Джейми Пикетта. Для первого из них это и вовсе был дебют в самой сильной лиге мира. Вообще, карьера Бо в смешанных единоборствах только начинается.

Ранее он участвовал исключительно в турнирах по грэпплингу, а в ММА до момента дебюта в UFC у него было всего лишь 3 поединка, но в каждом из них боец праздновал только победы. В преддверии встречи с Пикеттом Никал заявил, что финиширует его в первом раунде.

Для того чтобы показать себя в дебютном поединке соперник у Бо был более чем подходящий. Джейми не отличается особой стабильностью, да и подходил он к очередному бою на серии из двух поражений кряду.

С самых первых секунд Никал пошел вперед, и ему без особых проблем удалось перевести своего оппонента на канвас. Выбраться из тяжелого положения в партере Пикетт так и не сумел, и в итоге Бо одолел его сабмишном чуть менее, чем за 3 минуты.

Бо Никал и Джейми Пикетт globallookpress.com

Следующий поединок проходил с участием двух топовых легковесов Матеушем Гамротом и Джэлином Тернером. Оба бойца являются прекрасными борцами и свои навыки на нижнем этаже они уже не раз демонстрировали в предыдущих поединках.

Гамрот не боится соперничать в партере даже с более опытными соперниками, такими как Арман Царукян или Бенеил Дариуш. Каждому из них он навязал невероятное сопротивление, а первого и вовсе сумел победить.

Что касается Тернера, то он шел на серии из пяти побед кряду и вполне ожидаемо сумел навязать польскому бойцу невероятную конкуренцию. Их поединок Выглядел довольно близким и Джелин за счет преимущества в росте сумел навязать Гамроту немало проблем.

Встреча продлилась все 3 раунда, но вызвала вопросы о победителе. Раздельным решением судей данный поединок отдали Матеушу, но в интервью он сам заявил, что это было его не самое лучшее выступление.

Далее в октагон вышли Шавкат Рахмонов и Джефф Нил, чей поединок проходил в рамках полусреднего дивизиона. Ввиду невероятной формы казахстанского бойца более опытный американец считался явным андердогом в этом противостоянии.

Также стоит отметить, что Нил провалил взвешивание, не сумев уложиться в лимит в полусредней категории почти на 2 кг. Его все-таки допустили к поединку, но с условием того, что он вне зависимости от исхода отдаст 30% гонорара своему сопернику.

С первых минут Шавкат занял центр октагона и активно пошел вперед. Казахстанец давил на своего оппонента, но тот, в свою очередь, очень грамотно выстреливал с задней линии.

Периодически Нилу даже удавалось разворачивать Рахмонова спиной к сетке и доминировать над ним в клинче. Джефф явно не казался мальчиком для битья, и периодически он тяжело попадал по своему сопернику.

В третьем раунде Шавкат нашел удобный момент для удушающего в стойке. Выбраться из тяжелого положения уставшему Нилу уже не удалось, и в итоге Рахмонов одержал свою 17-ю досрочную победу в карьере.

Грассо неожиданно забрала пояс у Шевченко, а Джонс за 2 минуты деклассировал Гана

Алекса Грассо globallookpress.com

В рамках со-главного поединка вечера Валентина Шевченко проводила восьмую защиту своего титула в женском наилегчайшем весе против Алексы Грассо. Чемпионка выходила на данный поединок в качестве явного фаворита.

Однако уже в первом раунде Валентина столкнулась с серьезными проблемами. В стойке Грассо казалась чуть быстрее, а ее серии наносили обладательнице пояса приличный урон.

Во второй пятиминутке Шевченко сменила тактику и решила прибегнуть к борьбе. Валентина довольно удачно контролировала Алексу в партере, но мексиканка грамотно оборонялась.

Третий раунд также остался за Шевченко, а вот в четвертом отрезке вновь была напряженная борьба. Грассо навязывала чемпионке свой темп, а далее сумела на нижнем этаже подловить нужный момент для атаки и забрать спину соперницы.

Мексиканка взяла Шевченко на удушающий. До конца раунда оставалось 30 секунд, но продержаться до перерыва Валентине не удалось. Грассо довела дело до конца и ее соперница сдалась. Алекса прервала гегемонию Шевченко и стала новой чемпионкой UFC в женском наилегчайшем дивизионе.

А в главном событии вечера в рамках титульного поединка за вакантный пояс чемпиона в тяжелом весе сошлись Джон Джонс и Сирил Ган. Если француз в последнее время активно выступал и показывал впечатляющий уровень, то форма легендарного американца была настоящей загадкой.

До UFC 285 Джонс не выступал 3 года. К тому же, это был дебютный поединок американца тяжелом весе и казалось, что у него точно возникнут определенные проблемы с набравшим ход Сирилом.

С самых первых секунд Джон занял центра октагона и, к удивлению многих, действовал первым номером в стойке. Однако, спустя несколько мгновений, американец все же решил перевести в партер своего соперника.

Ему это удалось сделать с первой попытки и в итоге Сирил был вынужден обороняться. Ган оказался в тяжелом положении. Он был прижат к клетке, сидя спиной, а Джонс в это время левую руку накинул на его шею, начав проводить гильотину.

Француз практически сразу постучал и бой на этом закончился. Джонс после долгого простоя сумел завоевать второй чемпионский пояс в UFC. Ему хватило 2 минуты, чтобы остановить Сирила и, кажется, что такого после такого успеха, Джон будет выходить на каждый свой следующий бой явным фаворитом.