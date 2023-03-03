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    Алексей Папин: Бивол перебоксирует Бетербиева

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Сборная России
    Российский профессиональный боксер Алексей Папин, выступающий в первом тяжелом дивизионе, выбрал своего фаворита в потенциальном поединке между соотечественниками Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.

    Дмитрий Бивол
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    Дмитрий Бивол

    «Бетербиев обладает мощным ударом, но Бивол просто уникальный боксер. Он отлично чувствует дистанцию и великолепен в защите. Я думаю, что Дмитрий просто перебоксирует Артура»

    На данный момент Бивол является чемпионом мира по боксу в полутяжелом весе по версии WBA Super. В своем последнем бою он единогласным решением судей одолел Хильберто Рамиреса.

    Бетербиеву сейчас принадлежат все остальные чемпионские пояса в этом весе. В недавнем поединке Артур сумел одержать досрочную победу в восьмом раунде над Энтони Ярдом.

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