Алексей Папин: Бивол перебоксирует Бетербиева

Российский профессиональный боксер, выступающий в первом тяжелом дивизионе, выбрал своего фаворита в потенциальном поединке между соотечественниками

«Бетербиев обладает мощным ударом, но Бивол просто уникальный боксер. Он отлично чувствует дистанцию и великолепен в защите. Я думаю, что Дмитрий просто перебоксирует Артура»

На данный момент Бивол является чемпионом мира по боксу в полутяжелом весе по версии WBA Super. В своем последнем бою он единогласным решением судей одолел Хильберто Рамиреса.

Бетербиеву сейчас принадлежат все остальные чемпионские пояса в этом весе. В недавнем поединке Артур сумел одержать досрочную победу в восьмом раунде над Энтони Ярдом.