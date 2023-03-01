Деонтей Уайлдер считает, что Джейк Пол заслужил победу в бою с Томми Фьюри

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC считает , чтозаслужил победу в поединке с

«Я помню, что с каждого из них сняли по баллу. Но в восьмом раунде Фьюри упал в нокдаун и все равно 2 судьи отдали ему победу. Вообще рефери должен был выписать Томми 3 штрафа. Так что Пол заслужил победу»

Поединок Джейка и Томми состоялся на прошедшем боксерском турнире в Саудовской Аравии. Их встреча стала главным событием вечера и продлилась все 8 раундов.

Победу раздельным решением судей одержал Томми Фьюри. Таким образом, Пол потерпел поражение в своем дебютном поединке на профессиональном ринге.