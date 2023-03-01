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    Деонтей Уайлдер считает, что Джейк Пол заслужил победу в бою с Томми Фьюри

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    Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер считает, что Джейк Пол заслужил победу в поединке с Томми Фьюри.

    Деонтей Уайлдер
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    Деонтей Уайлдер

    «Я помню, что с каждого из них сняли по баллу. Но в восьмом раунде Фьюри упал в нокдаун и все равно 2 судьи отдали ему победу. Вообще рефери должен был выписать Томми 3 штрафа. Так что Пол заслужил победу»

    Поединок Джейка и Томми состоялся на прошедшем боксерском турнире в Саудовской Аравии. Их встреча стала главным событием вечера и продлилась все 8 раундов.

    Победу раздельным решением судей одержал Томми Фьюри. Таким образом, Пол потерпел поражение в своем дебютном поединке на профессиональном ринге.

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