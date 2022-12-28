Девин Хэйни: Скоро весь мир поймет, что Ломаченко далеко не самый мастеровитый боксер

Абсолютный чемпион мира по боксу в легком весе высказался по поводу потенциального поединка против украинца

«Я считаю, что должен иметь право выбирать место и дату поединка. Я являюсь чемпионом и в этом плане мне должны пойти на встречу. Те, кто верят в Ломаченко, ошибаются. Его почему-то все считают большим мастером. В битве со мной вы поймете, что Ломаченко далеко не самый мастеровитый боксер»

Потенциальная встреча Василия Ломаченко и Девина Хэйни должна состояться в 2023 году. Американец настаивает на том, чтобы бой прошел до начала Рамадана, так как является верующим.

В связи с этим команда Хэйни предложила организовать поединок против Ломаченко до 23 марта. Всего Девин провел на профессиональном ринге 29 боев, в которых одержал 29 побед.