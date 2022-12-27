Джермелл Чарло: Я восстановлюсь и устрою 2 громких боя в 2023-м

Американский профессиональный боксер, являющийся абсолютным чемпионом мира в первом среднем весе, дал комментарий в соцсетях после отмены боя с

«Я восстановлюсь и проведу в 2023 году 2 громких боя. Я король первого среднего веса и я никогда не убегаю от соперников. У меня почти 40 боев в карьере и мне не приходилось перед кем-либо отступать»

Накануне боя с Цзю американец сломал руку на тренировке и, по предварительным показаниям медобследования, выбыл из строя примерно на 6 месяцев.

Поединок Тима и Джермелла должен был состояться 28 января. На кону данного противостояния стояло звание абсолютного чемпиона мира в первом среднем весе.