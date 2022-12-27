Дмитрий Бивол: Мне нужны новые титулы, я хочу стать неоспоримым чемпионом

Действующий обладатель чемпионского пояса по боксу в весовой категории до 79,38 кг по версии WBA Super рассказал о своих целях на ближайшее будущее.

«Мне нужны новые титулы, потому что я хочу стать неоспоримым чемпионом. Моя главная цель — это поединок с Бетербиевым. Я хочу подраться за его пояса. Он очень сильный и достойный противник. Уверен, что Бетербиеву самому интересно заполучить мой пояс»

Бивол, как и Бетербиев, еще никому не уступал на профессиональном ринге. В активе Дмитрия 21 победа в карьере, 11 из которых были достигнуты нокаутом.

В уходящем году чемпион WBA Super провел 2 успешных поединка. В мае Бивол одолел Сауля Альвареса, а в ноябре оказался сильнее Хильберто Рамиреса.