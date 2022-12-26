Тони Харрисон: Я готов выйти на замену Чарло и подраться с Тимом Цзю

Американский профессиональный боксер, являющийся бывшим чемпионом мира по боксу в первом среднем весе по версии WBC, в своих соцсетях написал, что хочет подраться свместо

«Наверное, Чарло выбыл надолго. Я готов выйти на замену ему, чтобы Цзю не пришлось дожидаться Джермелла. Раньше, чем через полгода, он точно не поправится»

Чарло и Цзю должны были встретиться друг с другом и оспорить звание абсолютного чемпиона мира по боксу в первом среднем весе 28 января следующего года.

Однако накануне Джермелл на одной из своих тренировок сломал руку и выбыл на неопределенный срок. Напомним, что Чарло в 2019 году нокаутировал Харрисона в 11-м раунде, отобрав у него пояс.