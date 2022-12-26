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    Тони Харрисон: Я готов выйти на замену Чарло и подраться с Тимом Цзю

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Сборная России
    Американский профессиональный боксер Тони Харрисон, являющийся бывшим чемпионом мира по боксу в первом среднем весе по версии WBC, в своих соцсетях написал, что хочет подраться с Тимом Цзю вместо Джермелла Чарло.

    Джермелл Чарло
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    Джермелл Чарло

    «Наверное, Чарло выбыл надолго. Я готов выйти на замену ему, чтобы Цзю не пришлось дожидаться Джермелла. Раньше, чем через полгода, он точно не поправится»

    Чарло и Цзю должны были встретиться друг с другом и оспорить звание абсолютного чемпиона мира по боксу в первом среднем весе 28 января следующего года.

    Однако накануне Джермелл на одной из своих тренировок сломал руку и выбыл на неопределенный срок. Напомним, что Чарло в 2019 году нокаутировал Харрисона в 11-м раунде, отобрав у него пояс.

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