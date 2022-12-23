МОК планирует исключить бокс из программы Олимпиады 2024 года

По информации от представителей международного олимпийского комитета, стало известно , что рассматривается вопрос об исключении бокса из программы предстоящих игр в Париже, которые пройдут в 2024 году.

Одной из причиной такого решения является тот факт, что МОК недоволен работой ассоциации IBA, президентом которой является россиянин Умар Кремлев. В своем письме члены олимпийского комитета написали следующее:

«IBA вообще не интересует и бокс судьба спортсменов. Эта федерация делает все для того, чтобы укрепить свою власть. К тому же, IBA продлил контракт с "Газпромом", а это значит, что ассоциация будет зависеть от российского правительства. Из-за этого МОК вынужден задуматься об исключении бокса из программы Олимпиады в 2024 году»

Напомним, что не так давно МОК также рассматривал возможность исключения бокса из олимпийской программы игр в Лос-Анджелесе, которые пройдут в 2028 году.