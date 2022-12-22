Джамал Хилл: Волкановски победит Махачева, он очень быстрый боец

Следующий претендент на титул чемпиона UFC в полутяжелом веседал свой прогноз на поединок между

«Ранее я не ставил против Махачева. Но на этот раз у него очень быстрый соперник и с таким бойцом Ислам еще не сталкивался. Я думаю, что при всех своих навыках Волкановски должен побеждать»

Волкановски и Махачев сразятся за титул чемпиона промоушена в легком весе на турнире UFC 284 в Австралии. Оба бойца подходят к очной встрече после побед в предыдущих поединках.

Ислам в октябре во втором раунде удушающим приемом одолел бразильца Чарльза Оливейру. Волкановски в июле единогласным решением по итогам пяти раундов оказался сильнее Макса Холлоуэя.