Эррол Спенс не хочет драться с Мэнни Пакьяо

Эррол Спенс Фото: globallookpress.com
«Мне совершенно не интересен этот поединок. Зачем мне драться с Пакьяо? Вы ходите увидеть избиение ветерана? Я деклассирую его так, как это когда-то сделал Ларри Холмс с Мухаммедом Али»
Накануне 44-летний Пакьяо сообщил, что готов возобновить свою профессиональную карьеру ради титульника со Спенсом или Кроуфордом. Напомним, что ранее Мэнни был чемпионом мира в восьми весовых категориях.
Всего в активе Пакьяо 62 победы, 8 поражений и 2 ничьи на профессиональном Ринге. Эррол Спенс еще ни разу не проигрывал и на его счету 28 выигранных поединков.