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    Эррол Спенс не хочет драться с Мэнни Пакьяо

    Бокс/ММА Бокс Мэнни Пакьяо WBC WBO WBA IBF
    Действующий чемпион мира по боксу в полусреднем дивизионе Эррол Спенс заявил, что не хочет драться против филиппинца Мэнни Пакьяо.

    Эррол Спенс
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    Эррол Спенс

    «Мне совершенно не интересен этот поединок. Зачем мне драться с Пакьяо? Вы ходите увидеть избиение ветерана? Я деклассирую его так, как это когда-то сделал Ларри Холмс с Мухаммедом Али»

    Накануне 44-летний Пакьяо сообщил, что готов возобновить свою профессиональную карьеру ради титульника со Спенсом или Кроуфордом. Напомним, что ранее Мэнни был чемпионом мира в восьми весовых категориях.

    Всего в активе Пакьяо 62 победы, 8 поражений и 2 ничьи на профессиональном Ринге. Эррол Спенс еще ни разу не проигрывал и на его счету 28 выигранных поединков.

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