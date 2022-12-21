Эррол Спенс не хочет драться с Мэнни Пакьяо

Действующий чемпион мира по боксу в полусреднем дивизионезаявил, что не хочет драться против филиппинца

«Мне совершенно не интересен этот поединок. Зачем мне драться с Пакьяо? Вы ходите увидеть избиение ветерана? Я деклассирую его так, как это когда-то сделал Ларри Холмс с Мухаммедом Али»

Накануне 44-летний Пакьяо сообщил, что готов возобновить свою профессиональную карьеру ради титульника со Спенсом или Кроуфордом. Напомним, что ранее Мэнни был чемпионом мира в восьми весовых категориях.

Всего в активе Пакьяо 62 победы, 8 поражений и 2 ничьи на профессиональном Ринге. Эррол Спенс еще ни разу не проигрывал и на его счету 28 выигранных поединков.