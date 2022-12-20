Энтони Джошуа: Я и Уайлдер вошли в эпоху, как 2 великих панчера

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе по четырем версиямдал очередной комментарий по поводу потенциального поединка против

«Я и Деонтей — это целая эпоха. 2 великих панчера просто обязаны подраться друг с другом. Я все еще хочу этого боя и надеюсь, что в следующем году мы наконец-то встретимся в ринге»

Джошуа сейчас идет на серии из двух поражений кряду судейским решением от Александра Усика. Уайлдер 16 октября прервал серию неудач, финишировав в первом раунде Роберта Хелениуса.

Ранее Деонтей был чемпионом мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC. Всего на счету «бронзового бомбардировщика» 43 победы, одна ничья и 2 поражения на профессиональном ринге.