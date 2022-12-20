Промоутер Усика: Бой с Фьюри пройдет не позднее 4 марта 2023 года

, являющийся промоутером чемпиона мира по боксу в тяжелом весе сразу по пяти версиям рассказал , когда должен состояться поединок его клиента с

«Мы готовы драться где угодно. Место проведения встречи нас абсолютно не волнует. Сам же поединок пройдет не позднее, чем 4 марта следующего года. Говорят, что Фьюри получил травму, но никаких подробностей нам неизвестно»

Усик и Фьюри на данный момент еще ни разу никому не проигрывали на профессиональном ринге. Тайсон проводил свой последний поединок против Дерека Чисоры, которого одолел техническим нокаутом в десятом раунде.

Украинский тяжеловес 20 августа победил Энтони Джошуа раздельным решением судей. Напомним, что в бою между Фьюри и Усиком на кону будет стоять титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.