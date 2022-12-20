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    Промоутер Усика: Бой с Фьюри пройдет не позднее 4 марта 2023 года

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Тайсон Фьюри Энтони Джошуа
    Александр Красюк, являющийся промоутером чемпиона мира по боксу в тяжелом весе сразу по пяти версиям Александра Усика, рассказал, когда должен состояться поединок его клиента с Тайсоном Фьюри.

    Александр Усик
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    Александр Усик

    «Мы готовы драться где угодно. Место проведения встречи нас абсолютно не волнует. Сам же поединок пройдет не позднее, чем 4 марта следующего года. Говорят, что Фьюри получил травму, но никаких подробностей нам неизвестно»

    Усик и Фьюри на данный момент еще ни разу никому не проигрывали на профессиональном ринге. Тайсон проводил свой последний поединок против Дерека Чисоры, которого одолел техническим нокаутом в десятом раунде.

    Украинский тяжеловес 20 августа победил Энтони Джошуа раздельным решением судей. Напомним, что в бою между Фьюри и Усиком на кону будет стоять титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.

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