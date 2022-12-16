Кроуфорд продолжает творить историю. Нокаут в бою с Аванесяном приблизил Теренса к поединку за звание абсолютного чемпиона

Команда российского боксера намерена получить реванш с Кроуфордом

Давид неплохо начал, но неудачно закончил

Поединок между Давидом Аванесяном и Теренсом Кроуфордом за звание чемпиона мира по боксу в полусреднем весе по версии WBO состоялся 10 декабря. После ряда убедительных побед россиянин получил в своей карьере по-настоящему громкий бой.

Для Теренса этот поединок явно не был проходным, ведь на кону стояла не только репутация, но и чемпионский пояс. Конечно, титулованный американец в данном противостоянии считался явным фаворитом, а вот в Аванесяна почти никто не верил.

Тем не менее, по первым минутам преимущество Кроуфорда не выглядело настолько существенным. Давид начал вести встречу в очень высоком блоке. Теренс же, который, сам по себе, является левшой, решил в первом раунде работать в правосторонней стойке.

Американец постоянно выбрасывал одиночные джебы, а также работал серийно. Аванесян, в свою очередь, продолжал выдергивать оппонента на себя и заряжался на одно точное попадание.

Правда вот напрямую ему до соперника было не достать и россиянин решил начать пробивать боковые через переднюю руку. Во втором и третьем раундах практически ничего не поменялось кроме того факта, что Кроуфорд вернулся к привычной левосторонней стойке.

Давид Аванесян globallookpress.com

Аванесян продолжал поддавливать своего соперника на ногах, нанося одиночные удары, а Теренс также постоянно выбрасывал джебы. По первым раундам в поединке уже начала появляться определенная интрига, потому как строгое выполнение геймплана со стороны российского боксера позволяло ему создавать некоторые неудобства Теренсу.

В четвертой трехминутке Аванесян попытался сблизиться с оппонентом. Он провел несколько хороших серий по корпусу своего соперника и тот был немного потрясен. Этот отрезок однозначно можно было засчитать в копилку Давида.

Следующий раунд проходил в похожем стиле. Но при этом Кроуфорд и сам начал пристреливаться, готовя к одиночному удару правую руку. Темп немного взвинтился и бойцы стали чуть чаще атаковать.

Впрочем, кульминация настала в шестом раунде. В одном из эпизодов Давид попытался сблизиться с Кроуфордом, а тот оттеснив его плечом, нанес правый боковой под переднюю руку, который пришелся точно в челюсть.

Аванесян мгновенно рухнул и больше не в состоянии был продолжить встречу. Вот так Теренс в шестой раз подряд защитил свой титул и сделал очередной шаг к званию абсолютного чемпиона. Однако уже после боя Давид сделал заявление, после которого возможен очередной громкий скандал.

Давид считает, что Кроуфорд вышел на бой с перчатках, наполненных гипсом

Бокс. 🇺🇸Теренс Кроуфорд vs 🇷🇺Давид Аванесян (полный бой)

Для Теренса данная победа стала 39-й в карьере без единого поражения на профессиональном ринге. Кроуфорд за долгие годы выступлений стал настоящей мировой звездой, однако после очередной победы репутация чемпиона может быть подпорчена.

Команда Аванесяна обвиняет американца в жульничестве и утверждает, что в перчатки Кроуфорда еще до боя был засыпан гипс. Сам же россиянин в своем интервью после поединка сказал следующее:

Давид Аванесян Экс-претендент на титул чемпиона мира по боксу в полусреднем весе по версии WBO Эти американцы, наверное, хотели меня убить. Я чувствовал его удары так, словно меня били кастетом или чем-то еще. Я спарринговал с теми, кто бил жестче, чем Теренс. Все-таки у меня есть опыт и я не новичок, которого просто так можно обмануть. Это самое настоящее преступление. Для них нет ничего святого и ради успеха в бою они готовы даже на такое

Примечательно, что до самого нокаута в поединке произошло кое-что интересное. Перед шестым раундом у Теренса порвалась правая перчатка в районе большого пальца. Рефери, увидев это, сразу же отправил американца в угол на досмотр.

Тем не менее, члены комиссии разрешили представителю США продолжить встречу и тот, спустя 2 минуты, закончил бой нокаутом. Казалось бы, что может быть такого в испорченном инвентаре?

Однако каждый боксер выходит на поединок в новых перчатках, и то, что произошел разрыв шва по окончании пяти раундов все же вызывает некоторые подозрения. Данную ситуацию команда россиянина отпускать просто так не намерена и уже сейчас со стороны менеджера Давида было подано несколько протестов.

Если Аванесян и получит реванш, то очень нескоро

Теренс Кроуфорд globallookpress.com

Ситуация, случившаяся в Небраске, очень интересная. С одной стороны возникает вопрос: а зачем Кроуфорду подкладывать перчатки в гипс? Теренс, как боксер, гораздо мастеровитее и опытнее Аванесяна.

Да и сам поединок складывался в пользу американца. По крайней мере, он больше наносил ударов и чаще атаковал, нежели Давид, который заряжался преимущественно на одно попадание.

При этом Аванесян изначально котировался, как явный андердог, у которого нет ни единого шанса на успех. Такой метод подстраховки для многолетнего чемпиона выглядит весьма сомнительным.

Однако в спорте бывают различные ситуации и уже не раз чемпионов и великих спортсменов разоблачали в жульничестве. Возможно, и с Кроуфордом все было не так чисто, но это еще нужно доказать.

В любом случае, Теренсу уже засчитана победа и в ближайшее время ее точно не аннулировать. Поэтому очередным нокаутом Кроуфорд проложил себе дорогу к заветному бою за звание абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе.

Сейчас другие 3 титула по версиям WBC, IBF и WBA Super принадлежат другому именитому американцу Эрролу Спенсу. Кроуфорд и его главный конкурент считаются лучшими боксерами в полусреднем весе в нынешнее время.

Теренс делает все для того, чтобы получить заветный поединок за звание абсолютного чемпиона мира. Он одержал свою 39-ю победу и теперь хочет драться только со Спенсом. Возможно, Аванесян своими протестами и добьется реванша с Кроуфордом.

Но, скорее, Теренс сначала подерется со Спенсом, а потом проведет против него ответную встречу. И только после этого он согласится на еще один бой с Аванесяном. Но может быть и так, что после поединков с Эрролом Теренс и вовсе завершит карьеру.

Он не раз утверждал, что не собирается проводить на ринге 50 боев, как это было у Флойда Мейвезера. Аванесян в данной ситуации является заложником времени. Хорошо, если Кроуфорд согласится на реванш хотя бы через год. Однако может случиться и так, что желание Давида отомстить так и останется просто желанием.