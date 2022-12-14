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    Костя Цзю: Рад, что наши боксеры восстановлены в рейтингах WBA

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Сборная России
    Легендарный российский боксер Костя Цзю дал комментарий по поводу решения ассоциации WBA восстановить в своих рейтингах российских и белорусских спортсменах.

    Костя Цзю
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    Костя Цзю

    «Я рад, что наши боксеры были восстановлены в рейтингах WBA. Это вполне ожидаемое и логичное решение. Все-таки в этом мире еще есть здравые люди. Остается теперь ожидать, какой шаг предпримет WBC»

    Накануне представители WBA сообщили о том, что бойцы из Беларуси и России полностью восстановлены в рейтингах соответствующих дивизионов.

    При этом не так давно другая боксерская организация WBC решила убрать из своих списков всех российских и белорусских представителей. Исключением стал дагестанец Артур Бетербиев, у которого есть канадское гражданство.

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