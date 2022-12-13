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    WBA утвердили Дюбуа в качестве претендента на титул, который принадлежит Усику

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Тайсон Фьюри Энтони Джошуа
    Всемирная боксерская ассоциация WBA решила утвердить Даниэля Дюбуа в качестве обязательного претендента на титул чемпиона мира в тяжелом весе по данной линии.

    Даниэль Дюбуа
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    Даниэль Дюбуа

    Сейчас поясом WBA владеет Александр Усик и, по информации от представителей организации, его бой с британцем должен состояться в 2023 году.

    Пока что точной даты и места проведения встречи нет. Также стоит напомнить, что для самого Усика сейчас приоритетной целью является поединок с Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира.

    В своем последнем бою Александр раздельным решением судей одолел Энтони Джошуа. Даниэль Дюбуа 3 декабря в третьем раунде нокаутировал Кевина Лерену.

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