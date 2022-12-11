5 причин, почему «Канело» проиграет Дмитрию Биволу в матч-реванше

В ответном поединке «Канело» явно не фаворит

1. Бивол универсал, способный адаптироваться к любому сопернику

Дмитрий за свою карьеру провел не так много боев, как тот же «Канело». Однако по-прежнему российский боксер не потерпел ни одного поражения на профессиональном ринге. Он дрался с разными типами соперников и каждого из них побеждал.

Наглядным тому примером является последний его бой против Хильберто Рамиреса. Казалось, что более высокорослый мексиканец может стать самым опасным оппонентом для Дмитрия.

Он выше россиянина ростом, а также обладает большим размахом рук, что позволяло ему держать соперника на дистанции. Тем не менее, в ринге с первых раундов было видно очевидное превосходство Бивола.

Он очень легко приспособился к ударной технике мексиканца в итоге действовал с позиции силы. А вот «Канело», как оказалось, может вести поединок в привычной манере далеко не со всеми боксерами и ряд его боев являются тому подтверждением.

Возможно, именно по этой причине Альварес очень часто сам себе выбирает соперников и с тем же Дэвидом Бенавидесом, который превосходит его в скорости, он просто не хочет выходить на ринг.

2.

«Канело» тяжело драться против контрпанчеров

Дмитрий Бивол — Сауль Канело Альварес / лучшие моменты

Сауль из тех боксеров, кто очень часто предпочитает заряжаться на один точный удар. Именно в такой манере «Канело» и проводил весенний поединок против Дмитрия. В свою очередь, оппонент работал серийно и просто перебивал именитого мексиканца.

Впрочем, если «Канело» и попадал, то от Бивола сразу же залетала ответная серия из ряда ударов. И такая тактика дала свои плоды, потому как после нескольких подобных эпизодов Альварес был потрясен и ему пришлось отступать назад.

Бивол является хорошим контрпанчером и, как показал бой 7 мая текущего года, у «Канело» возникают серьезные проблемы, если на его собственные атаки оппонент отвечает мгновенной агрессией.

Сауль чувствует себя комфортно только тогда, когда все идет под его диктовку. Но, если план А не сработал, то запасного варианта просто нет. К стилю Биволу мексиканец так и не смог приспособиться и далеко не факт, что в ответном бою Альварес будет выглядеть лучше.

3. У мексиканца есть проблемы с выносливостью и на 12 раундов его может не хватить

Первый поединок против Бивола «Канело» проводил в полутяжелом весе и, с большей долей вероятности, реванш может пройти в этой же категории. Вообще, между привычным для мексиканца вторым средним весом и дивизионом, где дерется Дмитрий, разница в 3,18 кг, которая может показаться не такой уж и большой.

Однако тогда Сауль дебютировал в полутяжелом весе и было видно, что ему очень непривычно драться, набрав эти 3 килограмма. Если в первой половине поединка мексиканец выглядел более-менее свежим, то, начиная с седьмого раунда, у него уже начались проблемы.

В ряде эпизодов Сауль явно не дорабатывал и, порой, очень часто опускал руки, чего делать в чемпионских боях непростительно. Усталость также сказывалась и на точности попаданий, которая у «Канело» заметно снизилась.

Сауль Альварес globallookpress.com

После боя Сауль сам заявил, что набранные килограммы сыграли свою роль. В ответном поединке может произойти тоже самое и есть риск, что, выдохнувшись в концовке, Альварес может упасть в нокаут.

В первом бою у Дмитрия было несколько возможностей все закончить досрочно. Тем не менее, каким-то образом «Канело» держался на ногах. Однако в последних раундах он слишком часто был прижат к канатам и ему больше ничего не оставалось, как защищаться.

Казалось, что Альварес и вовсе перешел в пассивную оборону, так как атак с его стороны практически не было. 7 мая нокаута не случилось, но это не значит, что матч-реванш закончится также.

4. Дмитрий гораздо крупнее Сауля

Габариты также могут сыграть свою роль и не стоит пренебрегать антропометрией. Все-таки боксеры проводят свои карьеры в разных дивизионах и вовсе неудивительно, что кто-то крупнее, а кто-то меньше.

Рост Бивола составляет 183 см, а рост «Канело» только 173. В данном случае разница в 10 сантиметров весьма ощутима, ведь это не тот бой, когда на ринг выйдут тяжеловесы Деонтей Уайлдер (рост 201 см) и еще более высокий Тайсон Фьюри (рост 206 см).

В данном случае Альваресу предстоит гораздо чаще сближаться с соперником, и соответственно тратить больше энергии на перемещения. Также стоит учесть, что Бивол в размахе рук превосходит Сауля на 4 сантиметра.

Выходит так, что Дмитрий просто крупнее мексиканца, а это значит, что действовать первым номером ему гораздо удобнее. Если учесть, что Бивол итак никогда не идет назад, то оппоненту вновь будет крайне тяжело.

5. У Бивола практически нет слабых мест

Дмитрий Бивол globallookpress.com

Дмитрий провел уже 5 успешных защит своего чемпионского пояса по версии WBA Super. Он дрался самыми серьезными соперниками и в каждом своем бою доминировал.

Слабых мест у россиянина практически нет. Он обладает отличной выносливостью, что было видно в очередном поединке с Хильберто Рамиресом. Мексиканец в концовке выглядел заметно медленнее оппонента, а Бивол, в свою очередь, продолжал навязывать высокий темп.

Что касается защиты, то здесь проблем тоже не наблюдается. Ни Хильберто, ни Сауль не смогли нанести россиянину достаточно серьезного урона. Еще не было таких ситуаций, когда Бивол находился на грани от поражения в каком-либо бою.

Единственный нюанс заключается в том, что уже на протяжении восьми встреч кряду в его активе нет ни одного нокаута. В последний раз Дмитрий побеждал досрочно еще в 2018 году во встрече с Салливаном Баррерой.

Тогда россиянин выиграл нокаутом в 12-м раунде и с тех он больше никого не финишировал. Впрочем, победа судейским решением — это все равно победа. Возможно, Бивол в лишний раз не хотел рисковать и тратить силы.

В остальном же проблем нет и все соперники, с которыми он боксировал, выглядели гораздо слабее. Кажется, что теперь на пути Бивола остался только Артур Бетербиев, победа над которым позволит Дмитрию стать абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе.