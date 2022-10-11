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    Деонтей Уайлдер: «Я намерен отобрать все пояса у Усика»

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Роберт Хелениус
    Экс-чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер рассказал о своих дальнейших планах.

    Деонтей Уайлдер
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    Деонтей Уайлдер

  • Деонтей Уайлдер
  • Экс-чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC
  • Сейчас у меня есть соперник, но далее я хочу подраться с Александром Усиком. Я намерен забрать все его пояса себе, а далее собираюсь встретиться в ринге с Энди Руисом. Он заслуживает шанса сразиться со мной. Это будет интересный бой

    • В своем следующем поединке Деонтей Уайлдер сразится с Робертом Хелениусом. Встреча состоится 16 октября в 5:00 по МСК.

    Всего в активе 36-летнего американца 45 боев на профессиональном ринге. На счету Деонтея 42 победы, одна ничья и 2 поражения.

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