Деонтей Уайлдер: «Я намерен отобрать все пояса у Усика»

Экс-чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC рассказал о своих дальнейших планах.

Деонтей Уайлдер Экс-чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC Сейчас у меня есть соперник, но далее я хочу подраться с Александром Усиком. Я намерен забрать все его пояса себе, а далее собираюсь встретиться в ринге с Энди Руисом. Он заслуживает шанса сразиться со мной. Это будет интересный бой

В своем следующем поединке Деонтей Уайлдер сразится с Робертом Хелениусом. Встреча состоится 16 октября в 5:00 по МСК.

Всего в активе 36-летнего американца 45 боев на профессиональном ринге. На счету Деонтея 42 победы, одна ничья и 2 поражения.