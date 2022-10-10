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    Тайсон Фьюри: «Чисора ничем не хуже Усика. Дерек непростой соперник»

    Бокс/ММА Бокс Тайсон Фьюри WBC WBO WBA IBF
    Действующий чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри высказался о своем соотечественнике Дереке Чисоре.

    Тайсон Фьюри
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    Тайсон Фьюри

  • Тайсон Фьюри
  • Чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC
  • Почему всех удивляет мой потенциальный бой с Чисорой? Дерек ничем не хуже Усика. Он довольно сильный соперник. Вспомните его поединок против того же Усика. Чисора доставил ему не мало проблем. По мне, Дерек в той встрече и вовсе заслужил победу

    • В начале октября Тайсон Фьюри вызвал на поединок Дерека Чисору. «Цыганский король» намерен провести данный бой в декабре текущего года.

    Ранее Фьюри и Чисора уже дважды встречались на профессиональном ринге. Тайсон одержал 2 досрочные победы над Дереком в 2011 и 2014 году.

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