Олейник ничего не показал в бою с Латифи. На этот раз «дяде Леше» не помогла даже борьба

Алексей намерен продолжить выступления в UFC. 45 лет для Олейника — это всего лишь цифра

Долгожданная встреча Олейника и Латифи наконец-то состоялась

Поединок между Алексеем Олейником и Илиром Латифи организаторы промоушена в 2022 году планировали провести уже несколько раз. Однако по разным причинам этот бой так и не мог состояться.

К примеру, на апрельском турнире у шведа внезапно возникли серьезные проблемы со здоровьем и в итоге Алексею Олейнику на коротком уведомлении поставили другого соперника.

В итоге вместо Илира Латифи в октагон вышел Джаред Вандераа, которого «дядя Леша» задушил уже в стартовой пятиминутке. Но, в целом, выступления Олейника и шведского ветерана в последнее время оставляют желать лучшего.

Илир Латифи globallookpress.com

К очной встрече каждый из них подходил после трех поражений и двух побед в своих предыдущих пяти поединках. На данный момент Алексею и Илиру на двоих 84 года и, конечно же, ждать чего-то сверхъестественного в данный период времени от них явно не стоит.

Олейник уже давно стал настоящей легендой ММА. Россиянин является одним из самых возрастных бойцов UFC, потому как ему сейчас уже 45 лет. Был риск, что это противостояние в очередной раз может сорваться, но все-таки на UFC Vegas 61 долгожданная битва наконец-то состоялась.

Стоит отметить, что швед в последний раз дрался в июне прошлого года и, казалось, что этот простой скажется на текущей форме. Тем не менее, Олейник, который выступает гораздо чаще, считался андердогом в данном противостоянии и, вероятнее всего, в «дядю Лешу» не верили в силу того, что он на 6 лет старше своего оппонента.

Бой получился не быстрым и продлился все 3 раунда

Лучшие финиши Алексея Олейника в UFC

Довольно часто противостояния между тяжеловесами заканчиваются уже в первом раунде, однако данная встреча стала исключением. С самого начала поединка соперники решили задать невысокий темп.

«Дядя Леша» всегда славился своей борьбой и, конечно же, он рассчитывал на свое мастерство в партере. Однако на этот раз у него мало что получалось и Латифи успешно оборонялся от его переводов.

Зато большинство попыток проходов в ноги со стороны Илира оказались удачными. Стоит отметить, что он грамотно ловил ногу Олейника после того, как тот попытался пробить корпус мидл-киком. Таких эпизодов за поединок было несколько и в итоге, оказавшись сверху, швед вязал Олейника и просто играл на время.

Алексею довольно тяжело было подняться, а провести какой-либо прием, находясь на спине, возможности не предоставилось. Латифи сумел нивелировать главное преимущество своего соперника и Олейнику далее и вовсе пришлось драться в стойке.

Боксерской техникой «дядя Леша» не блистал даже в свои лучшие годы, но в этом поединке соперник просто оставил россиянину другого выбора. Значимого урона Олейник Латифи не нанес и, скорее, его удары руками были разве что для статистики.

Зато Илир несколько раз неплохо так попал по Алексею, но тот ни разу не упал и остался стоять на ногах. Нокаута или сабмишна так и не случилось и встреча продлилась все 3 раунда.

Возможно, ничего выдающегося Латифи и не сделал, но он довольно долго в партере контролировал Олейника. В итоге все рефери единогласным решением со счетом 30:27 отдали победу шведскому бойцу.

Олейнику неплохо платят и он не собирается заканчивать, а вот Латифи решил повесить перчатки на гвоздь

Алексей Олейник globallookpress.com

После очередного успеха швед сразу же объявил о завершении карьеры. Бой против Олейника стал для Латифи последним и он решил уйти из спорта на победной волне. Так же возник вопрос и о дальнейших планах россиянина, однако тот заявил, что продолжит свои выступления. После боя Алексей в своих соцсетях написал следующее:

Алексей Олейник Боец UFC Спасибо всем кто меня поддерживал. Я приложил максимум усилий, но сегодня был не мой день. Латифи — это крайне неудобный соперник. Он залеживал меня в партере и за счет этого набирал очки. Он понимал, что, если попытается провести удушающий прием, то я могу перевернуть исход встречи в свою пользу. Но, несмотря на поражение, мой путь на этом не заканчивается. Я еще чувствую в себе силы и поэтому продолжу драться

Его карьера началась еще в 1996 году и длится до сих пор. Олейник выступает на профессиональном уровне уже на протяжении 26 лет и оказывается, что останавливаться на достигнутом «дядя Леша» явно не собирается.

Сейчас у россиянина 78 поединков, и, вероятнее всего, до юбилейных 80-ти он точно дойдет. Теперь только возникает вопрос, с кем он будет драться далее. Опыта Олейнику явно не занимать, но все же 45 лет — это уже серьезный возраст и физические кондиции россиянина в последнее время оставляют желать лучшего.

Однако одной из причин того, почему Алексей до сих пор не собирается заканчивать свою карьеру, — это конечно же деньги.

Алексей Олейник Боец UFC В UFC мне очень хорошо платят. К тому же у меня нет какого-либо бизнеса и дополнительного источника дохода. Большую часть своей жизни я посвятил смешанным единоборствам. Мой накопленный опыт — это все, что у меня есть

Так что, в скором времени, поклонники смешанных единоборств могут вновь увидеть Олейника в октагоне. Но, вероятнее всего, его следующий поединок будет уже в 2023 году.