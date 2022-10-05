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    Рамирес о Биволе: «Я сломаю его. Уже ощущаю себя чемпионом»

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Сборная России
    Претендент на звание чемпиона мира по боксу в полутяжелом весе по версии WBA Хильберто Рамирес в очередной раз заявил, что одолеет Дмитрия Бивола в предстоящем поединке.

    Хильберто Рамирес
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    Хильберто Рамирес

  • Хильберто Рамирес
  • Экс-чемпион мира по боксу во втором среднем весе
  • В этом бою мои габариты сыграют свою роль. Я буду в своей лучшей форме. Буду постоянно отбивать Биволу корпус. Я сломаю его и докажу, что достоин быть обладателем пояса. Уже ощущаю себя чемпионом

    • Хильберто Рамирес и Дмитрий Бивол проведут очный поединок за звание чемпиона мира в полутяжелом весе 5 ноября текущего года.

    Оба боксера еще ни разу не проигрывали в своей карьере. В активе мексиканца 44 победы на профессиональном ринге, а на счету Дмитрия Бивола 20 выигранных поединков.

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