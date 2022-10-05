Рамирес о Биволе: «Я сломаю его. Уже ощущаю себя чемпионом»

Претендент на звание чемпиона мира по боксу в полутяжелом весе по версии WBAв очередной раз заявил , что одолеетв предстоящем поединке.

Хильберто Рамирес Экс-чемпион мира по боксу во втором среднем весе В этом бою мои габариты сыграют свою роль. Я буду в своей лучшей форме. Буду постоянно отбивать Биволу корпус. Я сломаю его и докажу, что достоин быть обладателем пояса. Уже ощущаю себя чемпионом

Хильберто Рамирес и Дмитрий Бивол проведут очный поединок за звание чемпиона мира в полутяжелом весе 5 ноября текущего года.

Оба боксера еще ни разу не проигрывали в своей карьере. В активе мексиканца 44 победы на профессиональном ринге, а на счету Дмитрия Бивола 20 выигранных поединков.