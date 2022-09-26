Усик о Джошуа: «Он очень сильный боксер. Не понимаю, за что его критикуют»

Действующий чемпион мира по боксу в тяжелом весе рассказал , что думает о своем бывшем сопернике

Александр Усик Чемпион мира по боксу в тяжелом весе Я не понимаю, за что его критикуют. Многие говорят, что Джошуа слишком медленный и перекаченный. Но он такой большой от природы. При этом Энтони является очень непростым соперником. Он сильный боксер и может доставить много проблем

Энтони Джошуа и Александр Усик дважды встречались на профессиональном ринге. В обоих поединках судейским решением победу одержал украинский боксер.

Сейчас Усик владеет пятью чемпионскими поясами в тяжелом весе. Следующим потенциальным соперником Александра может стать Деонтей Уайлдер.