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    Усик о Джошуа: «Он очень сильный боксер. Не понимаю, за что его критикуют»

    Бокс/ММА Бокс Энтони Джошуа WBC WBO WBA IBF
    Действующий чемпион мира по боксу в тяжелом весе Александр Усик рассказал, что думает о своем бывшем сопернике Энтони Джошуа.

    Александр Усик
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    Александр Усик

  • Александр Усик
  • Чемпион мира по боксу в тяжелом весе
  • Я не понимаю, за что его критикуют. Многие говорят, что Джошуа слишком медленный и перекаченный. Но он такой большой от природы. При этом Энтони является очень непростым соперником. Он сильный боксер и может доставить много проблем

    • Энтони Джошуа и Александр Усик дважды встречались на профессиональном ринге. В обоих поединках судейским решением победу одержал украинский боксер.

    Сейчас Усик владеет пятью чемпионскими поясами в тяжелом весе. Следующим потенциальным соперником Александра может стать Деонтей Уайлдер.

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