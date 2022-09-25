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    Костя Цзю: «Емельяненко был не готов к бою с Дациком. Ему нужно было дольше тренироваться»

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    Экс-чемпион мира по боксу в первой полусредней категории Костя Цзю прокомментировал поражение Александра Емельяненко от Вячеслава Дацика.

    Костя Цзю
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    Костя Цзю

  • Костя Цзю
  • Экс-чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе
  • Как я и предполагал, их бой закончился очень быстро. Видно, что Емельяненко был абсолютно не готов к этой встрече. Ему нужно было гораздо больше времени на подготовку. Он говорил о реванше, но не знаю зачем ему это надо

    • Напомним, что 24 сентября Вячеслав Дацик на 12-й секунде первого раунда нокаутировал Александра Емельяненко в рамках боксерского поединка на турнире Hardcore Boxing.

    Следующим соперником «рыжего Тарзана» может стать российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов.

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