Костя Цзю: «Емельяненко был не готов к бою с Дациком. Ему нужно было дольше тренироваться»

Экс-чемпион мира по боксу в первой полусредней категории прокомментировал поражениеот

Костя Цзю Экс-чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Как я и предполагал, их бой закончился очень быстро. Видно, что Емельяненко был абсолютно не готов к этой встрече. Ему нужно было гораздо больше времени на подготовку. Он говорил о реванше, но не знаю зачем ему это надо

Напомним, что 24 сентября Вячеслав Дацик на 12-й секунде первого раунда нокаутировал Александра Емельяненко в рамках боксерского поединка на турнире Hardcore Boxing.

Следующим соперником «рыжего Тарзана» может стать российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов.