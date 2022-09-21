Алджамейн Стерлинг: «После Диллашоу подерусь с Марлоном Верой»

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе рассказал , с кем хочет провести поединок после встречи с

Алджамейн Стерлинг Чемпион UFC в легчайшем весе У меня есть много вариантов, с кем подраться. К примеру, то же Генри Сехудо, который хотел возобновить карьеру. Это был бы интересный поединок. Но, пожалуй, я выбрал бы бой с Марлоном Верой. По мне, он сейчас гораздо лучше других в легчайшем дивизионе

Алджамейн Стерлинг в своем последнем поединке одолел Петра Яна раздельным решением судей. На UFC 280 в рамках очередной защиты чемпион встретится с Ти Джеем Диллашоу.

Марлон Вера на данный момент занимает пятую строчку в рейтинге легчайшего дивизиона. «Чито» 13 августа текущего года нокаутировал Доминика Круза.