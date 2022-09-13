Эдди Хирн о бое «Канело» и Головкина: «Не думаю, что встреча пройдет все 12 раундов»

Известный спортивный промоутер высказался о предстоящем поединке между

Эдди Хирн Спортивный промоутер Головкин в свои 40 лет выглядит, как зверь. Он готов крушить Сауля в предстоящем бою. В свою очередь, Альварес заявил, что отправит Головкина в нокаут. Они оба готовятся к этому бою, как одержимые. Мне сложно представить, что этот поединок продлится все 12 раундов

Сауль Альварес и Геннадий Головкин подерутся 17 сентября в титульном поединке за звание чемпиона мира по боксу во втором среднем весе.

Ранее бойцы уже дважды встречались в своей карьере. В первом поединке Головкин и «Канело» не сумели выявить победителя, а во втором бою мексиканец победил большинством судейских решений.