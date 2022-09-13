Эдди Хирн о бое «Канело» и Головкина: «Не думаю, что встреча пройдет все 12 раундов»

Известный спортивный промоутер Эдди Хирн высказался
о предстоящем поединке между Саулем Альваресом
и Геннадием Головкиным
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Эдди ХирнСпортивный промоутерГоловкин в свои 40 лет выглядит, как зверь. Он готов крушить Сауля в предстоящем бою. В свою очередь, Альварес заявил, что отправит Головкина в нокаут. Они оба готовятся к этому бою, как одержимые. Мне сложно представить, что этот поединок продлится все 12 раундов
Сауль Альварес и Геннадий Головкин подерутся 17 сентября в титульном поединке за звание чемпиона мира по боксу во втором среднем весе.
Ранее бойцы уже дважды встречались в своей карьере. В первом поединке Головкин и «Канело» не сумели выявить победителя, а во втором бою мексиканец победил большинством судейских решений.