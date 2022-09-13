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    Эдди Хирн о бое «Канело» и Головкина: «Не думаю, что встреча пройдет все 12 раундов»

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    Известный спортивный промоутер Эдди Хирн высказался о предстоящем поединке между Саулем Альваресом и Геннадием Головкиным.

    Эдди Хирн
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    Эдди Хирн

  • Эдди Хирн
  • Спортивный промоутер
  • Головкин в свои 40 лет выглядит, как зверь. Он готов крушить Сауля в предстоящем бою. В свою очередь, Альварес заявил, что отправит Головкина в нокаут. Они оба готовятся к этому бою, как одержимые. Мне сложно представить, что этот поединок продлится все 12 раундов

    • Сауль Альварес и Геннадий Головкин подерутся 17 сентября в титульном поединке за звание чемпиона мира по боксу во втором среднем весе.

    Ранее бойцы уже дважды встречались в своей карьере. В первом поединке Головкин и «Канело» не сумели выявить победителя, а во втором бою мексиканец победил большинством судейских решений.

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