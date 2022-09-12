Хильберто Рамирес о бое с Биволом: «Я обрушу на него шквал ударов и заберу пояс»

, являющийся обязательным претендентом на пояс чемпиона мира по боксу в полутяжелом весе по версии WBA, в очередной раз высказался по поводу предстоящего поединка с

Хильберто Рамирес Претендент на титул чемпиона мира по боксу в полутяжелом весе Я много тренировался и готов победить Бивола. Я обрушу на него бесчисленное множество ударов и отниму пояс. Я уверен, что сильнее него. Готовьтесь увидеть отличное шоу

Хильберто Рамирес в своем последнем поединке нокаутировал Доминика Безеля в четвертом раунде. Для мексиканца это был пятый бой в полутяжелом дивизионе.

Дмитрий Бивол 7 мая 2022 года единогласным решением судей одолел Сауля Альвареса. Как и Рамирес, россиянин еще ни разу не проигрывал в своей карьере.