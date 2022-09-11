5 самых ярких боев в карьере Геннадия Головкина

Головкин не знает, что такое старость. В свои 40 Геннадий до сих продолжает выступать

Геннадий Головкин против Милтона Нуньеса

«GGG» встречался в ринге с колумбийским боксером в 2010 году. Уже тогда казахстанец сумел заявить о себе на громкую публику. К моменту того поединка Головкин шел на серии из 18 побед кряду и при этом на его счету не было ни одного поражения в карьере.

До значимых титулов Геннадий пока что добраться не сумел. Однако его бой против Милтона проходил за звание временного чемпиона мира по версии WBA в среднем весе. Можно сказать, что встреча с Нуньесом для Головкина сложилась очень легко.

Gennady Golovkin Milton Nunez Full Fight (HD)

Геннадию хватило 58 секунд, чтобы разобраться со своим соперником и Милтон явно не ожидала такого поворота событий. Но Геннадий активно пошел вперед с первых секунд боя и ему удалось нокаутировать соперника в титульном поединке менее, чем за минуту.

Геннадий Головкин против Марко Рубио

Долгое время Геннадий хотел завоевать пояс чемпиона мира по версии WBC и в 2014 году ему представилась такая возможность. В то время обладателем трофея являлся мексиканец Марко Рубио, который завоевал данный титул в поединке того же года против Доменико Спадо.

При этом во встрече с Головкиным на кону еще стояли и пояса самого Геннадия. «GGG» являлся обладателем титулов по версиям IBO и WBA. В общем, поединок между Головкиным и Рубио был, действительно, статусным. В этой встрече ожидалось довольно конкурентное сопротивление, но все вновь закончилось очень быстро.

Первый раунд не предвещал беды и, казалось, бой точно перевалит за экватор. Но у Геннадия было свое мнение на этот счет и уже во втором отрезке «GGG» точно пробивает в лоб своего соперника.

Марко был потрясен и он мгновенно же рухнул на канвас. Судья начал отсчет и, оказалось, что опытный мексиканец не в состоянии продолжить поединок. Вот так в очередной раз казахстанец завоевал пояс в довольно эффектной манере.

Геннадий Головкин против Сауля Альвареса (1)

Canelo Alvarez vs Gennady Golovkin 1 Full Highlights HD

16 сентября 2017 года настал момент по-настоящему громкого боя. В тот день Геннадий на «Ти-Мобайл Арене» в США встретился с суперзвездой среднего веса Саулем Альваресом. «Канело» уже тогда был очень известным боксером. Мексиканец ранее успешно дрался в первом среднем весе и за 4 месяца до встречи с Головкиным он дебютировал в средней весовой категории.

Судьба свела в ринге двух непобедимых боксеров. Рекорд «Канело» составлял 51 выигранный поединок. Геннадий же шел на серии серии из 37 побед кряду. В таком статусном бою никто не хотел проигрывать и боксеры устроили между собой настоящую рубку.

Сауль моложе Геннадия на 8 лет, однако нельзя сказать, что он проигрывал своему более возрастному сопернику в плане опыта. К тому же, у Альвареса было на 14 поединков больше, чем у Головкина. «Канело» искал возможность финишировать оппонента, но нокаута в том бою нокаута не случилось и встреча продлилась все 12 раундов.

Первый судья отдал поединок в пользу Альвареса со счетом 118-110. Второй рефери оказался на стороне Головкина, показав цифры 115-113. На записке третьего судьи счет был 114-114. Таким образом, в поединке между Геннадием и Саулем была зафиксирована ничья.

Геннадий Головкин против Сауля Альвареса (2)

Исход первого противостояния вызвал очень много вопросов и, конечно же, реванш между такими именитыми боксерами просто обязан был состояться. Второй поединок Головкина и Альвареса был организован ровно через год после первого. Но и на этот раз никто не хотел уступать раньше времени.

«Канело» был очень подвижен на ногах и пытался загнать Геннадия в угол. Но опытный казахстанец не повелся на многочисленные уловки со стороны Альвареса. Все же мексиканец казался немного точнее и это подтвердилось на записках судей. Первый рефери показал счет 114-114.

Зато двое других судей отдали победу «Канело», зафиксировав цифры 115-113 в пользу мексиканского боксера. Тогда Сауль нанес первое поражение Головкину в его карьере. Но все же, несмотря на проигрыш, Геннадий оставил о себе приятное впечатление в матч-реванше.

Геннадий Головкин против Реты Мураты

Геннадий Головкин и Рета Мурата globallookpress.com

В апреле текущего года сорокалетний Головкин провел свой очередной титульный поединок в карьере. С момента его предыдущего выступления прошло 2 года и некоторые эксперты уже начали списывать со счетов «GGG», ссылаясь не только на возраст, но и на довольно большую паузу.

Но его соперника Рету Мурату тоже нельзя было назвать молодым. Японскому боксеру уже 36 лет, однако ко встрече с Геннадием он подходил в статусе чемпиона мира в среднем весе по версии WBA Super.

На протяжении большей части поединка японец оказывал серьезное сопротивление своему более статусному сопернику. Но к концу встречи Мурата откровенно начал проседать. Головкин активно пошел вперед и в девятом раунде закончил этот бой досрочно.

Японца ни в коем случае нельзя было считать слабым соперником, ведь это был все-таки титульный поединок. А Геннадий, в свою очередь, в очередной раз доказал, что 40 лет — это не повод заканчивать профессиональную карьеру. Теперь же казахстанскому боксеру предстоит в третий раз встретиться с Саулем Альваресом.