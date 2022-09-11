«Канело» вызвал на бой Усика. Ради денег хайпа мексиканец из среднего веса готов подняться в дивизион тяжей

Звездный мексиканец ради очередной порции славы готов поставить на кон свой профессиональный рекорд

«Канело» во всю готовится к бою с Головкиным, но уже ищет себе следующего соперника

Следующий поединок с участием Сауля Альвареса состоится уже совсем скоро. 17 сентября грозный мексиканец в третий раз в своей карьере подерется против Геннадия Головкина. На этот раз на кону будут стоять сразу 4 чемпионских пояса.

После поражения в предыдущем поединке от Дмитрия Бивола мексиканцу крайне необходимо реабилитироваться в предстоящей встрече. Сейчас у «Канело» 2 поражения в карьере, но очередная неудача может поставить жирный крест на активах Альвареса.

Сауль решительно настроен на бой против Геннадия и просто победы ему будет мало. Между данными соперниками уже несколько лет присутствует откровенная вражда и ее зачинщиком является именно мексиканец. В своих интервью «Канело» очень часто негативно высказывается в адрес казахстанского боксера.

В преддверии третьего поединка Сауль пообещал отправить своего соперника на пенсию, нокаутировав его. На бумаге «Канело» является фаворитом, но 40-летний Головкин не так прост.

Canelo Alvarez vs Dmitry Bivol 05/07/2022 ((FULL FIGHT))

Для обоих боксеров эта встреча носит более, чем принципиальный характер и, казалось бы, в данный момент все внимание Саулю стоит сосредоточить именно на грядущем поединке. Однако «Канело» все продумывает наперед и уже сейчас он подыскивает себе следующего оппонента.

После боя с Геннадием первое, что приходит на ум — это матч-реванш против Дмитрия Бивола. Сауль после проигрыша в первом бою заявил, что хочет поквитаться с россиянином, но внезапно планы “Канело” резко поменялись.

И виновником, как оказалось, стал Александр Усик, который 20 августа во второй раз побил Энтони Джошуа. После победы раздельным решением украинец резко стал чуть ли не самым обсуждаемым боксером в мире, а организация The Ring и вовсе поставила его на вершину топа среди всех остальных бойцов.

Теперь у Усика в планах подраться с Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе. Но «Канело» внезапно бросил вызов украинцу, сказав следующее:

Сауль Альварес Чемпион мира по боксу во втором среднем весе Я бы хотел подраться с Александром Усиком. Я понимаю, что это будет тяжелый бой для меня. Однако трудности меня не пугают. Я ничего не боюсь. Мне нравятся такие вызовы

Заявление крайне неожиданное, но мексиканца вполне можно понять. Сейчас Усик лидер рейтинга P4P и для каждого боксера бой против него — это отличный шанс заработать.

Альварес знает толк в громких боях

Сауль Альварес globallookpress.com

«Канело» является не только хорошим боксером, но еще и прекрасным бизнесменом. Мексиканец провел за свою карьеру немало звездных поединков. Репертуар грозного и высокомерного парня в 2013 году просто озолотил Альвареса.

Тогда Сауль шел на серии из 43 побед в профессиональной карьере. Столь внушительный винстрик и великолепная медийность позволили Альваресу сорвать большой куш в поединке против легендарного Флойда Мейвезера. «Канело» был хорош, но недостаточно.

Легендарный Флойд остался непобежденным и нанес мексиканцу первое поражение в карьере. Но «Канело» тогда неплохо заработал, а его популярность, несмотря на проигрыш, росла только вверх. Однако Сауль и Флойд были в одной весовой категории (первый средний вес) и поэтому никаких проблем в организации поединка не было.

Если говорить о проведении встречи между «Канело» и Усиком, то здесь совершенно другая ситуация. Украинец, узнав о вызове со стороны Сауля, ответил следующим образом:

Александр Усик Чемпион мира по боксу в тяжелом весе Конечно, это было бы интересно. Но возникает вопрос: а в каком весе нам лучше подраться? Наверное, оптимальный вариант — это первый тяжелый вес. Для меня сделать 90 кг не будет проблемой. Но сможет ли столько набрать Сауль? Он весил максимум 76 кг

С Усиком сложно не согласиться, ведь пока что потолок Сауля — это полутяжелый дивизион, в котором он провел только одну встречу против Бивола. Причем в том поединке «Канело» был сам на себя не похож.

Солидный чек снимает все вопросы. Ради самого выгодного боя можно и поднабрать

Александр Усик globallookpress.com

Привычный вес Сауля — это диапазон от 72 до 76 кг. Для того, чтобы встретиться с Усиком Альваресу необходимо набрать до 90 кг, а это очень прилично. Причем уже в поединке с Биволом в рамках полутяжелой весовой (до 79,4 кг) мексиканец к концу боя чувствовал себя очень уставшим, о чем он сам неоднократно заявлял.

Есть вероятность, что Сауль сумеет вписаться в лимит первой тяжелой категории, но это может его очень сильно замедлить. В поединке с Усиком Альварес рискует упасть в нокаут, потому как ударная мощь украинца гораздо сильнее.

«Канело» ранее никогда не сталкивался с подобным, и риск проиграть досрочно очень высок. Среди тяжеловесов Александр обладает не самым сильным ударом и те же Уайлдер или Фьюри бьют гораздо жестче. Но Усику однозначно хватит мощи, чтобы отправить на канвас дерзкого мексиканца.

Ради хайпа и денег «Канело» готов поставить на кон свой профессиональный рекорд. Но получается, что Альварес ввязывается в битву, в которой у него нет ни единого шанса на успех.

Но, судя по всему, поражение в статистике для «Канело» не является аргументом отказаться от задуманного и всему виной больше деньги, которые сможет заработать мексиканец даже за проигрыш. Сейчас тяжелый вес набирает обороты и топовые боксеры, такие как Усик, Фьюри, Джошуа и Уайлдер всегда на слуху.

Они являются самым обсуждаемыми персонажами, а бои с их участием собирают в видеохостингах огромное количество просмотров. «Канело» привык быть в центре внимания и его абсолютно не волнуют различные последствия в виде нокаутов и травм.

Очередная порция славы серьезно вскружила голову мексиканца. Смелость всегда вызывает уважение, но в случае с «Канело» переход из средневеса в тяжи выглядит полнейшим безумием.