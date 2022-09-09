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    Тим Брэдли: «Альварес будет избивать Головкина на протяжении всех 12-ти раундов»

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    Экс-чемпион мира по боксу в полусреднем весе по версии WBO Тим Брэдли дал комментарий по поводу предстоящего боя между Саулем Альваресом и Геннадием Головкиным.

    Тим Брэдли
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    Тим Брэдли

  • Тим Брэдли
  • Экс-чемпион мира по боксу в полусреднем весе по версии WBO
  • Альварес не может позволить себе второе поражение кряду. Тогда акции «Канело» точно упадут. Думаю, что Сауль выйдет крайне заряженным на бой. Это будет избиение Головкина на протяжении всех 12-ти раундов. Думаю, что остановка в финальной части поединка тоже возможна

    • В предыдущем своем поединке «Канело» уступил Дмитрию Биволу единогласным решением судей в рамках титульной встречи за звание чемпиона мира в полутяжелом весе.

    Его бой против Геннадия Головкина состоится 17 сентября в суперсреднем весе. Всего в активе «Канело» 57 побед, 2 ничьи и 2 поражения.

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