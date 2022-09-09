Тим Брэдли: «Альварес будет избивать Головкина на протяжении всех 12-ти раундов»

Экс-чемпион мира по боксу в полусреднем весе по версии WBO Тим Брэдли
дал комментарий
по поводу предстоящего боя между Саулем Альваресом
и Геннадием Головкиным
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Тим БрэдлиЭкс-чемпион мира по боксу в полусреднем весе по версии WBOАльварес не может позволить себе второе поражение кряду. Тогда акции «Канело» точно упадут. Думаю, что Сауль выйдет крайне заряженным на бой. Это будет избиение Головкина на протяжении всех 12-ти раундов. Думаю, что остановка в финальной части поединка тоже возможна
В предыдущем своем поединке «Канело» уступил Дмитрию Биволу единогласным решением судей в рамках титульной встречи за звание чемпиона мира в полутяжелом весе.
Его бой против Геннадия Головкина состоится 17 сентября в суперсреднем весе. Всего в активе «Канело» 57 побед, 2 ничьи и 2 поражения.