Тим Брэдли: «Альварес будет избивать Головкина на протяжении всех 12-ти раундов»

Экс-чемпион мира по боксу в полусреднем весе по версии WBOдал комментарий по поводу предстоящего боя между

Тим Брэдли Экс-чемпион мира по боксу в полусреднем весе по версии WBO Альварес не может позволить себе второе поражение кряду. Тогда акции «Канело» точно упадут. Думаю, что Сауль выйдет крайне заряженным на бой. Это будет избиение Головкина на протяжении всех 12-ти раундов. Думаю, что остановка в финальной части поединка тоже возможна

В предыдущем своем поединке «Канело» уступил Дмитрию Биволу единогласным решением судей в рамках титульной встречи за звание чемпиона мира в полутяжелом весе.

Его бой против Геннадия Головкина состоится 17 сентября в суперсреднем весе. Всего в активе «Канело» 57 побед, 2 ничьи и 2 поражения.