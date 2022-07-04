Бивол считает, что его бой с Бетербиевым обязательно состоится

Непобедимый российский боксер Дмитрий Бивол
, являющийся чемпионом мира в полутяжелом весе, дал очередной комментарий
о потенциальном поединке против Артура Бетербиева
:
Дмитрий БиволЧемпион мира по боксу в полутяжелом весеЯ думаю, что наш бой обязательно состоится. Это будет настоящее зрелище. Я по-прежнему хочу стать абсолютным чемпионом мира. Бетербиев серьезный соперник, но я буду готов
Дмитрий Бивол в своем последнем поединке единогласным решением судей одолел Сауля Альвареса, а Артур Бетербиев нокаутировал во втором раунде Джо Смита.
Оба боксера еще ни разу не проигрывали в своей карьере. Артур Бетербиев также накануне получил канадское гражданство.